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Боррель предупредил, что США могут сократить помощь Украине

Боррель: ЕС должен компенсировать помощь США Украине, которая может сократиться

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Isabel Infantes/Reuters

Помощь США Украине, вероятно, уменьшится, поэтому страны Европейского союза должны быть политически готовы ее компенсировать. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в испанской Малаге, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что страны Союза должны политически желать продолжать помогать Украине.

Последний месяц ряд политиков и СМИ отмечают, что сейчас все общественное внимание общественности будет направлено на ситуацию вокруг Израиля и сектора Газы, украинский конфликт отошел на второй план. Высказывались мнения, в связи с этим теперь Киев будет получить значительно меньше денег от западных союзников.

Бывший советник министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженное противостояние между Россией и Украиной фактически завершилось. По его мнению, сейчас внимание международного сообщества сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в регионе начал постепенно формироваться альянс против Израиля.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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