Власти Венгрии спросят граждан о желании видеть Украину в Евросоюзе

Госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что на предстоящей национальной консультации граждан страны спросят, хотят ли они видеть Украину в составе Евросоюза. Слова Менцера в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), передает РИА Новости.

«По вашему мнению, место Украины в Евросоюзе? Выскажите свое мнение в ходе национальной консультации, которая скоро начнется», — сказал дипломат.

Менцер отметил, что прием Украины в ЕС сейчас означал бы перенос военных действий на территорию объединения. Он также добавил, что Украина нарушает права венгерского национального меньшинства в Закарпатье. По его словам, в случае приема Украины в ЕС объединению придется выделить «значительную часть европейских ресурсов».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина во всех отношениях не готова начинать переговоры о ее членстве в Европейском союзе.

Глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш также отмечал, что Евросоюз может предложить Украине статус привилегированного партнера, но не члена евросодружества. Он отметил, что Венгрия солидарна с Украиной и оказывает ей финансовую и гуманитарную поддержку, однако «это не меняет того факта, что она не выполнила условия для начала переговоров» о вступлении в ЕС.

Ранее в Киеве дали прогноз по срокам вступления Украины в ЕС.