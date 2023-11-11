Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шольц призвал ЕС оказать помощь Украине, Молдавии и Грузии с реформами по членству

Шольц: ЕС должен помочь Украине, Молдавии и Грузии с реформами для вступления

close
100%
Piroschka van de Wouw/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз (ЕС) должен оказать поддержку Украине, Молдавии и Грузии с проведением реформ, необходимых для вступления в политическое объединение. Его слова приводит ТАСС.

«Мы должны сделать действительностью мир и стабильность. Одновременно мы должны всех поддержать в проведении реформ, необходимых для вступления в Европейский союз. Это касается в том числе Молдавии, Украины и Грузии», — заявил Шольц.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Евросоюз планирует поддерживать Киев столько, сколько необходимо.

8 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Соответствующая рекомендация была дана после оценки прогресса в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. В частности, от украинского государства требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

ЕК также рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Ранее в Еврокомиссии рассказали о подготовке 12-го пакета антироссийских санкций.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий