Шольц призвал ЕС оказать помощь Украине, Молдавии и Грузии с реформами по членству

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз (ЕС) должен оказать поддержку Украине, Молдавии и Грузии с проведением реформ, необходимых для вступления в политическое объединение. Его слова приводит ТАСС.

«Мы должны сделать действительностью мир и стабильность. Одновременно мы должны всех поддержать в проведении реформ, необходимых для вступления в Европейский союз. Это касается в том числе Молдавии, Украины и Грузии», — заявил Шольц.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Евросоюз планирует поддерживать Киев столько, сколько необходимо.

8 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Соответствующая рекомендация была дана после оценки прогресса в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. В частности, от украинского государства требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

ЕК также рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Ранее в Еврокомиссии рассказали о подготовке 12-го пакета антироссийских санкций.