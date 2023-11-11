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На берлинского депутата напали с молотком и словами о газовой камере

Берлинский депутат Омар подвергся нападению с молотком на расовой почве

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Wolfgang Kumm/Global Look Press

Депутат берлинской партии «зеленых» курдского происхождения Джиан Омар заявил, что в офисе своего избирательного округа подвергся нападению с молотком и оскорблениям на расовой почве. В частности, ему пожелали оказаться в газовой камере, сообщил парламентарий в соцсети Х (ранее Twitter).

«Сегодня вечером в офисе моего избирательного округа в Моабите на меня напал человек с молотком и заявил: «Ты — чертов иностранец, таких, как ты, раньше сажали в газовую камеру». Полиция оперативно прибыла на место», — написал Омар в социальной сети накануне вечером.

Он отметил, что не пострадал в результате инцидента. По словам Омара, полиция разыскивает нападавшего.

«Даже когда политические настроения накалены, нет оправдания насилию и словесным атакам такого рода», — отметил депутат.

До этого министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала как можно скорее принять закон о содействии демократии на фоне пропалестинских митингов с акциями антисемитизма в ФРГ. Она отмечала, что это позволит усилить инициативы, которые защищают и поддерживают евреев «прямо сейчас»

Ранее президент ФРГ возмутился поддержкой ХАМАС на улицах Берлина.

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