В ДНР обещания принять Украину в НАТО и ЕС сочли психологической операцией

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин прокомментировал заявления украинских СМИ, что «контрнаступление» Вооруженных сил Украины — это психологическая спецоперация. Он заявил, что к числу подобных операцией также относятся обещания принять Украину в НАТО и ЕС, передает РИА Новости.

Он напомнил, что украинские власти распространили в прессе в информацию что, не было никакого контрнаступа. Спецслужбы якобы провели лихую психологическую операцию.

«Ну что ж: ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент. Все ненастоящее», — отметил Гагин.

Он подчеркнул, что «настоящей операцией психологического характера» можно назвать обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз.

В конце октября советник Пушилина заявил, что российские военные результативно продвигаются вперед. По его мнению, такими темпами Украина «может просто не дотянуть до весны».

Ранее советник главы ДНР сообщил об углублении раскола между Зеленским и Залужным.