На Западе испугались туманного будущего сектора Газы

Израильские наземные войска сумели окружить политические и военные убежища радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Однако, несмотря на то, что военные страны почти приблизились к взятию под свой контроль северной части анклава, ни Израиль, ни страны Запада, ни арабские страны и даже руководство Палестины не могут прийти к какому-то четкому видению относительно судьбы сектора Газы по окончании конфликта. Об этом пишет The Financial Times.

У многих стран вызывает тревогу ситуация с мирными жителями Газы. Кроме того, в анклаве образовалась гуманитарная катастрофа. Даже у США, которые в последний месяц решительно поддерживали Израиль, вызывает тревогу тот факт, что очень многих людей не стало в живых с начала этого конфликта, указывают авторы статьи.

По мере того как израильские войска продвигаются вглубь сектора Газа, они приближаются к главной цели — истреблению ХАМАС — радикальной группировки, глубоко укоренившейся в палестинском обществе.

«Беспрецедентная жестокость реакции Израиля усугубила отсутствие ясности относительно послевоенного будущего Газы, поскольку никто не знает, когда и как закончится война», — отмечает FT.

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер подчеркивал, что не удастся по-настоящему изменить жизнь людей, живущих на юге Израиля, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен.

«Картина еще больше омрачается тем фактом, что руководство США, Израиля и Палестины может поменяться в ходе, вероятно, затяжной кампании, особенно если, как многие опасаются, война перерастет в открытый партизанский конфликт внутри сектора Газа», — продолжают авторы публикации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.