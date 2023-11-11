Макрон посетит Киргизию с официальным визитом

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Киргизию по приглашению лидера страны Садыра Жапарова. Об этом сообщает агентство Sputnik Кыргызстан.

«Жапаров пригласил коллегу посетить с визитом Кыргызстан. Макрон с благодарностью принял приглашение», — говорится в сообщении.

В настоящий момент президент Киргизии находится в Париже с рабочим визитом. Во время переговоров президенты двух стран выразили готовность к наращиванию двусторонних отношений и выведению их на уровень партнерства, в том числе в транспортной и торгово-экономической сферах.

Президент Макрон заявил об активизации сотрудничества в энергетике, отметив намерение французских компаний Electricite de France и TotalEnergies работать в Киргизии.

Electricite de France — крупнейшая государственная энергокомпания Франции, специализирующаяся на строительстве и эксплуатации атомных электростанций.

TotalEnergies — крупнейшая французская нефтегазовая компания.

9 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова президента Франции Эммануэля Макрона об отказе Казахстана «быть вассалом» каких-либо держав.

Ранее в Киргизии пересмотрели свое разрешение на использование матчества.