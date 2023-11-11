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В МИД РФ отреагировали на планы Израиля сохранить контроль над сектором Газа

МИД РФ: план Израиля сохранить контроль над Газой противоречит решениям СБ ООН

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Yasser Qudih/Reuters

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что планы Израиля по сохранению военного контроля над территорией сектора Газа после завершения операции по уничтожению ХАМАС противоречат решениям Совета безопасности ООН. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По его словам, планы Израиля отличаются от того, «о чем говорят международная законность и решения международного сообщества, Совета Безопасности ООН».

«Не соответствует не только их духу, но и букве», — подчеркнул Богданов.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти будут удерживать контроль над сектором Газа даже после окончания войны с палестинской группировкой ХАМАС.

«Даже после войны Израиль продолжит управлять Газой — мы не доверяем ни одной международной организации», — сказал премьер-министр.

Он также заявлял, что Израиль после завершения своей военной операции в секторе Газа займется обеспечением безопасности в анклаве на неопределенный период.

Ранее ХАМАС призвал США забыть об иллюзиях, связанных с контролем над сектором Газа.

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