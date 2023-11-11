В конгрессе США призвали изгнать «экстремистов» из коалиции Нетаньяху

Представитель Демократической партии, действующий сенатор США Элизабет Уоррен призвала положить конец нападениям на палестинцев со стороны еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она написала, что «экстремисты» в коалиции премьер-министра Израиля Биньянмина Нетаньяху, выступающие за насилие, должны быть изгнаны.

«Насилие против палестинцев на Западном Берегу должно прекратиться сейчас. Экстремисты в коалиции Нетаньяху, которые способствуют насилию, должны быть изгнаны за то, что они ставят свои собственные политические интересы выше интересов народа Израиля», — говорится в публикации.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Израиль предупредили о последствиях возвращения еврейских поселений в сектор Газа.