Рейтинг правительства Японии достиг рекордного минимума

Рейтинг правительства под руководством Фумио Кисиды в Японии упал до минимума в 29,1%. Такие результаты опроса общественного мнения Японии приводит телеканал TBS.

Этот показатель стал рекордно низким для Либерально-демократической партии Японии, непрерывно находящейся у власти с 2012 года. Исторический минимум поддержки политики правительства в стране был зафиксирован в 2008 году, когда у власти было кабинет Таро Асы.

Отмечается, что уровень недоверия правительству тоже стал рекордным — в нем признались 68,4% респондентов.

Опрос населения Японии проводился 4 и 5 ноября по телефону среди 1213 человек старше 18 лет.

17 сентября опрос «Майнити» показал, что 51% японцев хотят отставки Фумио Кисиды с поста премьер-министра. При этом только 12% участников исследования заявили, что хотели бы видеть Кисиду премьер-министром еще продолжительное время.

Ранее Россия расторгла соглашение о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.