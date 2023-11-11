В магазинах Газы закончилась мука, яйца и молочные продукты

В магазинах сектора Газа в последние два дня закончилась пшеничная мука, яйца и молочные продукты. Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает РИА Новости.

«Некоторые основные продукты питания, такие как рис и растительное масло, на рынке практически закончились», — сообщили в ООН.

По данным организации, 9 ноября в секторе не работала ни одна пекарня из-за обстрелов, нехватки топлива, воды и пшеничной муки. Поставки хлеба в приюты для беженцев осуществляют восемь пекарен с юга Газы и еще одна, сотрудничающая с Всемирной продовольственной программой. В очереди за хлебом в лагерях беженцев выстраиваются на несколько часов, при этом люди в ней подвергаются опасности ракетного удара.

До этого в ВОЗ заявили, что сектор Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках с гуманитарной помощью.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции в Газе силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его снабжение, продолжаются бои в центре Газы.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».