КНДР обвинила США в разжигании конфликта на Корейском полуострове

Министерство иностранных дел КНДР обвинило американского государственного секретаря Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове. Заявление ведомства распространило Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК), передает РИА Новости.

Таким образом министерство прокомментировало высказывание представителя США, который 9 ноября посетил столицу Южной Кореи. Во время поездки Блинкен указал, что Вашингтон и Сеул разделяют глубокое беспокойство из-за сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военной сфере.

Как отметил госсекретарь, США и Южная Корея готовы «противостоять» возможным попыткам РФ получить северокорейские вооружения. При этом российская сторона неоднократно обращала внимание на беспочвенность подобных предположений.

«Безответственные и провокационные высказывания Блинкена лишь усиливают опасную военно-политическую напряженность на Корейском полуострове и в регионе», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве КНДР.

В то же время северокорейские дипломаты посоветовали госсекретарю США уделить больше внимания политике американских властей и «двойным стандартам» Совета Безопасности ООН. Более того, сотрудники министерства назвали «незаконными» решения Вашингтона о «совместном использовании ядерного оружия» с союзниками по НАТО.

Представители МИД КНДР добавили, что у США есть только один путь для преодоления различных «озабоченностей». Он заключается в отказе от враждебной политики по отношению к Пхеньяну и Москве, а также «стратегического нажима» на указанные государства.

Ранее Сеул запросил у Москвы данные о саммите российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.