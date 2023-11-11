В США заявили о фактическом окончании украинского конфликта

Вооруженное противостояние между Россией и Украиной фактически завершилось. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал экс-советник министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

По словам эксперта, сейчас внимание международного сообщества сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в регионе начал постепенно формироваться альянс против Израиля.

Как сказал Макгрегор, при ином развитии событий подобный альянс никогда бы не возник. Тем не менее сейчас некоторые страны готовы предпринять решительные шаги против Израиля, что «невозможно игнорировать».

«Все сосредоточены на Израиле и [палестинском движении] ХАМАС, и видят то, что им не нравится», — отметил бывший советник Пентагона.

Он добавил, что в то же время украинский конфликт фактически завершился.

9 ноября американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось о маленьких шансах Украины на проведение «саммита мира» до конца 2023 года. Авторы публикации уточнили, что мероприятие может не состояться из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке.

В материале подчеркивалось, что украинские власти сами начали «терять обороты» в своем стремлении провести саммит высокого уровня. При этом в ходе соответствующих заседаний Киев планировал убедить страны «Глобального Юга» в необходимости занять его сторону.

Ранее стало известно, сколько средств осталось у Пентагона на военную помощь Украине.