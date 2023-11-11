Постпред Израиля обвинил сотрудников БАПОР в членстве в ХАМАС

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан заявил, что многие сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) ), находящиеся в секторе Газа, состоят в палестинском движении ХАМАС, передает ТАСС.

«ХАМАС контролирует каждый аспект жизни сектора Газа. Многие сотрудники БАПОР являются членами ХАМАС», — сказал постпред во время своего выступления в Совете Безопасности ООН.

До этого в ООН сообщили, что около 50 объектов БАПОР были повреждены на территории сектора Газа с 7 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.