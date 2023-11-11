Постпред Мальты заявила о близости принятия резолюции Совбеза ООН по Газе

Совет Безопасности ООН как никогда близок к выработке проекта резолюции, касающейся конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом журналистам рассказала постоянный представитель Мальты при международной организации Ванесса Фрэйзер, передает РИА Новости.

«Мы ближе, чем когда бы то ни было [к результату]», — подчеркнула дипломат.

Таким образом она ответила на вопрос корреспондентов о том, на каком этапе разработки сейчас находится резолюция десяти непостоянных членов Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа. В то же время Фрэйзер указала на нежелание говорить что-то еще по этому поводу, объяснив свою позицию кроющимся в деталях «дьяволе».

9 ноября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что члены Совета Безопасности международной организации пока не достигли прогресса в вопросе согласования резолюции по кризису на Ближнем Востоке. Согласно имеющейся информации, в работе над документом принимают участие все 15 членов постоянно действующего органа ООН.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил возможности международной организации по предотвращению геноцида в секторе Газа.