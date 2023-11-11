Нетаньяху заявил, что ответственность за судьбу населения сектора Газа несет ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС несет ответственность за судьбу мирного населения сектора Газа. Так он ответил на критические высказывания президента Франции Эммануэля Макрона по поводу военной операции израильской армии в палестинском анклаве, передает ТАСС.

В своем заявлении премьер еврейского государства объединил название «ХАМАС» с наименованием «Исламское государство» (организация запрещена в России). Он снова провел параллель между действиями палестинских радикалов и преступлениями боевиков ИГ.

«Ответственность за причинение вреда гражданскому населению (в секторе Газа) лежит на ХАМАС — ИГ, а не на Израиле», — указал Нетаньяху.

По его словам, израильская сторона «делает все, чтобы не причинить вред гражданскому населению, и призывает его покинуть зону боевых действий, в то время как ХАМАС — ИГ делает все, чтобы не дать ему покинуть небезопасные районы, и использует его в качестве живого щита».

«ХАМАС — ИГ жестоко удерживает наших похищенных, женщин, детей и стариков, совершая преступление против человечности. ХАМАС — ИГ использует школы, мечети и больницы в качестве штабов для террористов», — заявил Нетаньяху.

Как утверждает он, «преступления», которые это палестинское движение «совершает сегодня в секторе Газа, завтра будут совершены в Париже, Нью-Йорке и в любой точке мира».

Премьер также призвал мировых лидеров осудить ХАМАС.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон осудил удары Израиля по сектору Газа. По его словам, израильские удары по Газе не имеют оправдания.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.