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США предупредили Китай о санкциях в случае оказания помощи России в связи с СВО

Минфин США: Вашингтон введет против КНР санкции в случае помощи РФ в связи с СВО

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Aly Song/Reuters

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что США введет новые санкции в отношении КНР, если Китай будет помогать Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее заявление она сделала по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, передает ТАСС.

«В ходе наших переговоров я подчеркнула, что для нас крайне важно, чтобы (китайские) компании не оказывали материальной поддержки российскому оборонно-промышленному комплексу, и что мы готовы к введению дальнейших санкций», — сказала министр.

По ее словам, Вашингтон хотел бы, чтобы Пекин «пресек это».

«Мы видим свидетельства того, что китайские фирмы — я, конечно, не говорю, что с ведома китайского правительства, — но некоторые китайские частные компании могут содействовать поставке такого оборудования и материалов в Россию, а также некоторые финансовые учреждения, которые могут быть вовлечены в процесс оказания содействия этому потоку», — заявила Йеллен.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон получил от Пекина гарантии того, что Китай не будет поставлять России смертельное оружие для применения на Украине.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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