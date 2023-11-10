В Госдуме прокомментировали обвинения Канады в адрес «Парламентской газеты»

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что обвинения Канады в адрес «Парламентской газеты» и введенные против нее санкции абсурдны по определению.

«Канадские обвинения в адрес «Парламентской газеты» в «дезинформации и военной пропаганде» абсурдны по определению. И, конечно, они являются частью масштабной информационной войны, ведущейся против России», — написал Хинштейн.

10 ноября Канада ввела санкции против «Парламентской газеты», издания «Известия» и телеканала РЕН ТВ.

Посол России в Канаде Олег Степанов позднее заявил, что новый пакет санкций Канады в отношении Россию является признаком бессилия канадских властей. По его мнению, эти и предыдущие ограничения «лишены всякого смысла», они не несут практического влияния на граждан РФ и организации.

6 ноября директор международного отдела экономических санкций Королевского банка Канады Стивен Олсас заявил, что канадские санкции в отношении России влияют на жизнь обычных россиян.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.