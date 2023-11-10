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Небензя сообщил, что РФ известно о случаях отъема детей у украинских беженцев

Небензя заявил, что к РФ обращались из-за отъема детей у украинцев в Европе

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MFA Russia/Global Look Press

У Россия есть информация о случаях отъема детей у украинских беженцев, которые находятся в странах Европы. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза, передает ТАСС.

«После упомянутого апрельского неформального заседания Совета Безопасности к нам поступали обращения в связи с отъемом детей от находящихся в основном в Европе вместе с ними родителей. Только известные нам случаи исчисляются десятками», — сказал он, ответив, что беженцы не знают к кому обращаться.

По его словам, такие обращения поступали также от граждан стран Евросоюза.

Небензя подчеркнул, что в связи с этим можно сделать вывод, что данная проблема «весьма серьезна и распространена».

Международно-правовая база по защите детей включает Конвенцию о правах ребенка и Факультативный протокол к ней, напомнил он и добавил, что эти документы защищают права ребенка не разлучаться со своей семьей, и запрещают произвольное и незаконное вмешательство в личную и семейную жизнь.

1 ноября ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову сообщал, что пятеро разлученных с родными детей вернулись из РФ на Украину, один ребенок вернулся в Россию.

Ранее постпред РФ при ООН сообщил о жалобах украинцев на отъем их детей в ЕС.

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