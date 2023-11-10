На Украине ждут ответ по поводу денег от Евросоюза

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что задержки с одобрением Евросоюзом программы помощи Украине в размере 50 млрд евро могут ударить по макроэкономической стабильности страны, Киев хотел бы понимать, что произойдет к январю 2024 года. Об этом сообщает The Financial Times.

По ее словам, время поджимает, а Киеву необходимо понимать, что произойдет 1 января 2024 года, как страна будет работать и производить выплаты.

Стефанишина добавила, что отсутствие такого понимания «ведет к нарушениям в макроэкономической стабильности».

До этого Стефанишина заверила Австрию, что поставки газа из России в страну сохранятся и после прекращения действия контракта на транзит через украинскую территорию, истекающего в конце 2024 года.

Стефанишина заверила австрийскую сторону в том, что Украина является надежным партнером, а также пообещала найти решение с европейскими партнерами, даже если это будет сложно по юридическим и политическим причинам.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.