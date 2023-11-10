В ООН прокомментировали гуманитарную помощь для Газы

Официальный представитель главы Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что ООН готова значительно увеличить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, но для этого необходимо открытие дополнительных пропускных пунктов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, организация будет готова увеличить поставки гуманитарной помощи, а нынешняя система очень громоздкая, грузовикам приходится ехать два часа на юг, а после они проходят проверки и едут обратно два часа к КПП «Рафах».

Дюжаррик подчеркнул, что это трудоемкий процесс, а открытие дополнительных КПП помогло бы ситуации.

До этого пресс-секретарь политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хании Тахер ан-Нун заявил, что переговоры о достижении гуманитарного перемирия в секторе Газа продолжаются.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.