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В ЕС заявили о «давлении России на Армению»

В ЕС заявили о желании повысить сопротивляемость Армении из-за давления России

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Shutterstock

Высокопоставленный представитель службы внешних связей Евросоюза заявил армянскому госагентству «Арменпресс», что ЕС желает повысить сопротивляемость Армении на фоне «давления», якобы оказываемого Москвой на Ереван.

«Наша политическая линия — поддержать Армению, усилить сопротивляемость Армении, которая находится под значительным давлением со стороны России, и это то, чего мы хотим», — сказал неназванный представитель службы внешних связей ЕС.

Представитель Евросоюза указал, что на столе переговоров сейчас находится мирное соглашение, вокруг которого необходимо сотрудничать.

До этого секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил об интенсивном диалоге со странами Запада по вопросам безопасности республики. На форуме «Стратегическое будущее Армении» в Брюсселе он выразил надежду на углубление сотрудничества в этой области.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят дружить с этой республикой против России.

Вместе с тем министр отметил, что у Москвы отсутствуют предубеждения против внешних партнеров и друзей Армении.

Ранее в Армении заявили о продолжении военного сотрудничества с США.

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