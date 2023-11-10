В США заявили, что Байден «умолял» о встрече с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

Кандидат на должность президента США от Республиканской партии и экс-постпред страны при ООН Никки Хейли раскритиковала действующего главу государства Джо Байдена, заявив, что он «умолял» о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом она заявила в беседе с Fox News.

«Ну, я думаю, вы видели, как Байден умолял об этой встрече, верно? Он отправил четырех членов кабинета министров в Китай, чтобы они попытались обхаживать китайцев. И теперь они собираются предоставить ему встречу», — сказала Хейли.

Она подчеркнула, что председатель КНР не боится Джо Байдена. Китай не волнует то, что он собирается делать, констатировала Хейли.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин собираются объявить о возобновлении контактов военных ведомств двух стран во время встречи 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Сан-Франциско (штат Калифорния).

8 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас со стороны Китая и Соединенных Штатов идет работа над встречей Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско.

Ранее Байден назвал Китай «часовой бомбой».