В Молдавии суд отклонил иск президента Санду к экс-премьеру о клевете

Бывший молдавский премьер Ион Кику выиграл в суде дело о клевете, в которой его обвинила президент Молдавии Майя Санду. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
21 июля 2020 года Майя Санду подала в суд на тогдашнего премьер-министра Иона Кику, обвинив его в клевете за слова о том, что она замешана в выводе миллиарда долларов из банков республики.
«Суд не согласен с Майей Санду», — написал он и опубликовал фотографию решения суда.
Политик напомнил, что президент Молдавии подала на него в суд из-за его заявления о том, что она была соучастницей кражи миллиарда.
По его мнению, Санду может пойти в апелляционный суд. При этом он добавил, что «никакая партийная реформа правосудия не может скрыть ваши преступления».
В октябре 2022 года Кику обвинил Санду в разрушении экономики Молдавии.
Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.