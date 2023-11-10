В Молдавии суд отклонил иск президента Санду к экс-премьеру о клевете

Бывший молдавский премьер Ион Кику выиграл в суде дело о клевете, в которой его обвинила президент Молдавии Майя Санду. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

21 июля 2020 года Майя Санду подала в суд на тогдашнего премьер-министра Иона Кику, обвинив его в клевете за слова о том, что она замешана в выводе миллиарда долларов из банков республики.

«Суд не согласен с Майей Санду», — написал он и опубликовал фотографию решения суда.

Политик напомнил, что президент Молдавии подала на него в суд из-за его заявления о том, что она была соучастницей кражи миллиарда.

По его мнению, Санду может пойти в апелляционный суд. При этом он добавил, что «никакая партийная реформа правосудия не может скрыть ваши преступления».

В октябре 2022 года Кику обвинил Санду в разрушении экономики Молдавии.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.