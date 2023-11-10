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В Минобороны ФРГ прокомментировали последствия прекращения поддержки Киева

Министр обороны ФРГ Писториус: прекращение поддержки Киева не приблизит к миру

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Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что прекращение военной поддержки Киева не приблизит к окончанию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Писториуса, он не видит другого пути, кроме как помогать Украине занять стратегически сильную позицию, а также в дальнейшем поддерживать ее.

Министр выразил убежденность в том, что к миру нельзя приблизиться, если будет сокращена и прекращена поддержка.

До этого Писториус заявил о необходимости готовиться к возможной войне на территории Европы.

Он подчеркнул, что это касается как бундесвера, так и немецкого общества.

По мнению главы оборонного ведомства ФРГ, события на Украине и Ближнем Востоке будут иметь последствия для страны. В то же время Писториус отметил, что Германия будет делать все необходимое, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в войне Израиля и ХАМАС.

До этого Писториус заявил, что никакой конкуренции между Украиной и Израилем в вопросе получения помощи со стороны западных стран сейчас нет.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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