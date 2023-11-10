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Шольц анонсировал увеличение расходов Германии на оборону с 2024 года

Шольц заявил, что Германия увеличивает расходы на оборону с 2024 года

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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об увеличении расходов на оборону страны, в 2024 году Берлин достигнет цели НАТО по тратам в 2% ВВП, передает ТАСС.

«Мы нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут защитить нашу страну», — заявил Шольц.

Он напомнил, что еще в 2022 году был сформирован фонд для поддержки вооруженных сил ФРГ в €100 млрд. Благодаря ему в 2024 году Германия достигнет цели Североатлантического альянса в 2% ВВП впервые за 30 лет, отметил канцлер.

По словам Шольца, необходимо повысить эти траты до 2% на долгосрочную перспективу.

«Это обещание актуально, оно обусловлено новой реальностью в области политики безопасности… Мы работаем над адаптацией оборонного бюджета, чтобы обеспечить это [на период] после того, как фонд будет израсходован», — сказал он.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус и генеральный инспектор бундесвера Карстен Брокер в статье для издания Der Tagesspiegel заявили, что ФРГ долгое время экономила на своих вооруженных силах, теперь политикам требуется «изменение менталитета», а армии — «существенные изменения во всех сферах».

Ранее Шольц призвал не сомневаться в поддержке Украины со стороны Германии.

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