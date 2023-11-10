В МИД ФРГ нашли способ урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что решение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке возможно только на основе принципа создания двух государств. Ее слова приводит Tagesschau.

Бербок также призвала страны Персидского залива работать над деэскалацией конфликта на основе этого принципа.

«Только возвращение к обещанию жить бок о бок – в двух государствах – может обеспечить израильтянам и палестинцам жизнь в мире, безопасности и достоинстве», — сказала глава МИД ФРГ.

Она отметила, что Израиль не должен упустить возможность достичь мира со своими арабскими соседями, так как это именно то, к чему стремятся радикалы.

По ее словам, усилия, направленные на освобождение заложников, обеспечение гуманитарного доступа в сектор Газа или предотвращение распространения насилия в регионе, имеют шанс на успех, только если Запад объединится с арабскими странами Персидского залива.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в ООН сравнили ситуацию на севере сектора Газа с адом на Земле.