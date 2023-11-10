В Совфеде предрекли напряжение внутри ЕС из-за провала антироссийских санкций

Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщение постпредства России при Евросоюзе о провале санкционной политики ЕС в отношении Москвы. Собеседник напомнил, что тесное и взаимовыгодное российско-европейское сотрудничество, выстраиваемое долгие годы, не помешало Брюсселю пойти на этот безответственный шаг.

«Таким образом, Европарламент превратился в кукольный домик, от которого никто ничего не ждет. Конечно, провал антироссийских санкций вызовет некоторое напряжение внутри ЕС. Думаю, многие лидеры будут пытаться найти виноватых в своих коллегах, пенять друг на друга, чтобы обелить собственную репутацию. Другого им не остается», — подчеркивает Долгов.

Он добавил, что ЕС давно потерял субъектность, поскольку организация полностью контролируется США. Желая угодить Вашингтону, европейцы готовы забыть про потребности собственных государств, заключил сенатор.

В комментарии постоянного представительства России при ЕС говорится, что при прочтении принятой Европарламентом очередной антироссийской резолюции может сложиться впечатление, что у ЕС в плане оказания санкционного давления на Россию, «мягко говоря, что-то пошло не так».

В начале ноября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию не вводить конфискацию автомобилей и личных вещей россиян, так как «это дискредитирует цель и инструмент санкций». В остальном же в документе изложена жесткая позиция по отношению к РФ. Депутаты призывают расширить ограничения, усилить контроль над существующим режимом рестрикций и изъять замороженные активы в пользу Украины.

Ранее сообщалось, что Евросоюз представит главам МИД 12-й пакет санкций против России 13 ноября.