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Посол Викторов рассказал об усилиях Москвы по освобождению россиян из плена ХАМАС

Посол: РФ предпринимает усилия по освобождению россиян из плена ХАМАС

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Посольство Российской Федерации в Тель-Авиве предпринимает усилия по освобождению из плена радикального палестинского движения ХАМАС лиц с двойным гражданством — Израиля и России. Об этом сообщил посол Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы предпринимаем усилия по освобождению некоторого числа граждан Израиля, которые имеют также российское гражданство», — сказал дипломат.

При этом он выразил сожаления относительно того, что как со стороны ХАМАС, так и со стороны Израиля выдвигаются неприемлемые друг для друга условия по освобождению пленников.

По словам Викторова, пленных российских граждан у боевиков «буквально единицы».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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