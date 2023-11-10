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Посольство РФ во Франции не получило приглашения ко Дню перемирия 11 ноября

Посольство РФ во Франции не получило приглашения на мероприятие ко Дню перемирия

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Murad Sezer/Reuters

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что российских дипломатов не пригласили на мероприятия в честь Дня перемирия 11 ноября в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом году я не видел приглашений, которые бы приходили. Уже традиционно посольство на мероприятия не приглашено. Те страны, которые воевали против Франции, приглашаются, а те, кто спас фактически Париж от захвата в Первую мировую войну, не приглашаются. Такая у них логика», — сказал Мешков.

Ранее журналисты в ходе брифинга спросили официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, получал ли президент России Владимир Путин послание от президента Франции Эммануэля Макрона в ходе своего недавнего визита в Казахстан.

Макрон прибыл с визитом в Казахстан. Агентство Reuters сообщало, что французский лидер похвалил казахстанские власти за отказ встать на сторону России в вопросе Украины.

Ранее посол назвал возмутительными обвинения Франции в адрес России из-за звезд Давида.

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