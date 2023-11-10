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В Грузии заявили, что статус кандидата в ЕС не должен стать «брошенной костью»

Зурабишвили заявила, что статус кандидата в ЕС не должен стать брошенной костью

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Shakh Aivazov/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что предоставление статуса кандидата на членство в Европейском союзе (ЕС) не должно стать для республики «брошенной костью». В интервью France Info она подчеркнула, что за этим должны последовать и другие шаги для евроинтеграции Тбилиси.

«Европа так просто не должна дать нам статус, не должна сделать из него брошенную кость. За этим статусом должна последовать европейская поддержка», — сказала глава государства.

Зурабишвили подчеркнула, что ключевым моментом в отношениях Грузии и Евросоюза станут выборы в парламент, которые пройдут в 2024 году. По их результатам республика должна перейти от однопартийного правления к коалиционному, считает президент.

Ранее ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

До этого премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузии нужно будет проделать много работы в ближайшие годы, чтобы добиться окончательной цели и стать полноправным членом Европейского Союза.

Ранее в Грузию прибыл военный комитет НАТО.

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