Украинские власти не подписали проект мирного соглашения с Россией в марте 2022 года по указанию американских властей. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чьи слова передает радиостанция Kossuth.

«Было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое украинцы не подписали по приказу американцев», — сказал политик, сославшись на ряд дипломатических отчетов и разведданных.

Орбан предсказал, что когда-нибудь эта информация станет известна всем.

Также премьер отметил, что Евросоюз делал попытки локализовать конфликт на Украине, но США добились его эскалации и придали конфликту глобальное значение.

До этого экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США не позволят закончиться конфликту на Украине.

Ранее в Кремле рассказали о реакции России на беспредел со стороны Запада.