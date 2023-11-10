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Орбан рассказал о кооперации Украины и США по решению о мирном договоре с РФ

Орбан: Украина не подписала мирный договор c Россией под влиянием США

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Yves Herman/Reuters

Украинские власти не подписали проект мирного соглашения с Россией в марте 2022 года по указанию американских властей. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чьи слова передает радиостанция Kossuth.

«Было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое украинцы не подписали по приказу американцев», — сказал политик, сославшись на ряд дипломатических отчетов и разведданных.

Орбан предсказал, что когда-нибудь эта информация станет известна всем.

Также премьер отметил, что Евросоюз делал попытки локализовать конфликт на Украине, но США добились его эскалации и придали конфликту глобальное значение.

До этого экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США не позволят закончиться конфликту на Украине.

Ранее в Кремле рассказали о реакции России на беспредел со стороны Запада.

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