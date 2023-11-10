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От Белого дома потребовали прозрачности в поставках военной помощи Израилю

В конгрессе США требуют раскрыть объем военной помощи Израилю

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Представители демократической партии в конгрессе США требуют от президента Джо Байдена публично раскрыть объемы поставок американского оружия Израилю. Об этом сообщает издание Washington Post.

По сравнению с программой военной помощи Украине, в рамках которой Пентагон не скрывал объемы и номенклатуру поставок оружия США, объем военной помощи Израилю публично не раскрывается. Это беспокоит конгрессменов, поскольку огромное число потерь среди гражданского населения в Газе вызывает международное осуждение. По мнению демократов, конгресс и в этом случае должен выполнять свои обязанности по конституционному надзору.

При этом в Белом доме инициативу конгрессменов не поддерживают. Неназванный представитель администрации президента заявил, что текущий порядок «позволит Госдепартаменту немедленно оказать чрезвычайную помощь Израилю вместо того, чтобы ждать более двух недель одобрения конгресса».

31 октября в конгресс США внесли проект о помощи Израилю без Украины и Тайваня. Размер запрашиваемой помощи — 14,3 млрд долларов.

Ранее блокировку выделения помощи Украине связали с «брешью» в казне США.

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