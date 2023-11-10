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Страны Персидского залива введут единую туристическую визу по типу шенгена

BI: в шести странах Персидского залива одобрили «арабский шенген»

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Ahmed Jadallah/Reuters

Министры внутренних дел шести стран Персидского залива официально одобрили единую туристическую визу по типу европейского шенгена. Об этом сообщает Arabian Business.

Такой документ готовятся принять Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн.

Единая виза даст возможность туристам и резидентам перемещаться между указанными странами, не оформляя дополнительные документы и разрешения. В настоящее время граждане этих шести стран могут приезжать друг к другу без виз, однако резиденты-иностранцы должны оформлять туристические визы.

Одобрение «арабского шенгена» было анонсировано на 40-м заседании глав МИД Совета сотрудничества стран Персидского залива. На заседании дипломаты заявили, что этот шаг положительно повлияет на развитие экономики и туризма региона.

Ожидается, что такая виза начнет действовать в 2024 году.

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