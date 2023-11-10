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Байдена предупредили об ухудшении отношений США с арабскими странами из-за Израиля

CNN: Байдена предупредили об ухудшении отношений США с арабскими странами

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Elizabeth Frantz/Reuters

Американские дипломаты предупредили администрацию президента США Джо Байдена, что решительная поддержка Израиля может привести к резкому ухудшению отношений Соединенных Штатов с арабскими странами. Об этом пишет CNN.

«Мы сильно проигрываем в сфере обмена сообщениями», — говорится в телеграмме, отправленной 8 ноября из посольства США в Омане.

Другая телеграмма, полученная CNN из американского посольства в Каире, передала в Вашингтон комментарий государственной египетской газеты о том, что «жестокость и пренебрежение президента Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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