Обещания о вступлении Украины в ЕС сравнили с морковкой перед носом осла

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что большинство украинцев, по последним опросам, верят во вступление страны в Евросоюз менее, чем за 10 лет. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что не разделяет подобные оптимистичный оценки.

«60,5% украинцев считают, что Украина вступит в ЕС менее, чем за 10 лет. 20,6% уверены, что Украине на это понадобится всего 2 года. Что тут еще сказать?! Блажен, кто верует! И только 3,7% опрошенных украинцев считают, что Украина сможет стать членом Европейского Союза через 10-15 лет. Все эти люди, наверное, невнимательно читают украинскую прессу, в которой неоднократно приводили цитату самой [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен о том, что Украина вступит в Европейский Союз лет через 20-30, не раньше», — написал Азаров.

Он добавил, что ЕС находится в ассоциации с двумя десятками различных государств, но пока не принимает их в свой состав. Азаров подчеркнул, что Турция, к примеру, заключила Соглашение об ассоциации с Брюсселем более 30 лет назад.

«Неизменным остается одно — морковка перед носом осла, заставляющая его делать все, что прикажут хозяева», — заключил экс-премьер Украины.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в Киеве дали прогноз по срокам вступления Украины в ЕС.