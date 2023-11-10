В США рассказали, к чему может привести затяжная операция Израиля в Газе

В Вашингтоне опасаются, что затяжная военная кампания Армии обороны Израиля в Газе может грозить более широкомасштабным конфликтом на Ближнем Востоке, а также изоляцией Израиля и США, так как весь мир призывает к прекращению огня. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на нескольких чиновников в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Военнослужащие Израиля имеют ограниченное время для проведения своих операций в Газе, прежде чем арабы в регионе придут в ярость, а Соединенные Штаты и другие государства испытают разочарование из-за стремительно растущего числа жертв среди мирного населения», — указывает издание, ссылаясь на американских чиновников.

Представители американской администрации Байдена отмечают, что «чем дольше продолжается израильская военная кампания, тем больше шансов, что конфликт может перерасти в более широкомасштабную войну». Некоторые чиновники подчеркнули, что силовой ответ Израиля на нападения палестинского движения ХАМАС усилил у всего мира сочувствие к палестинскому вопросу.

Американские официальные лица отметили, что из-за быстрого решения Израиля начать наземную операцию в плотно населенном анклаве не было времени для обширного предварительного планирования по снижению рисков для гражданского населения, что практически гарантировало высокое число погибших среди мирных граждан.

«Чем дольше будет продолжаться кампания бомбардировок, тем более изолированными могут стать Израиль и его союзник Соединенные Штаты, так как все страны призывают к прекращению огня», — резюмировала газета.

До этого глава правительства Палестины Мухаммед Штайе заявлял, что призывов США к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа недостаточно.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.