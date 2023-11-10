Постпред Палестины заявил о провале работы СБ ООН в урегулировании конфликта вокруг Газы

Совет Безопасности ООН в ситуации с вооруженным конфликтом между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС не оправдал надежд палестинцев и других народов, считавших его гарантом сохранения мира и безопасности. Об этом в интервью РИА Новости сообщил постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур.

Таким образом Мансур оценил роль членов СБ ООН в усилиях по урегулированию конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».