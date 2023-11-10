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ОАЭ решили ограничить поставки некоторых товаров в Россию

Bloomberg: ОАЭ ограничат реэкспорт в Россию военных товаров

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Ahmed Jadallah/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют сократить поставки ряда товаров в Россию. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на чиновника Евросоюза.

Как сообщили источники агентства, власти страны намерены расширить список еще 45 категориями товаров двойного назначения, которые есть в аналогичных списках США и ЕС. Европейская комиссия (ЕК) уже проинформировала послов стран Евросоюза об этом, пишут авторы.

Подобную меру рассматривает и Турция. В то же время, по данным Bloomberg, 80% закупок Россией товаров двойного назначения приходится на Китай и Гонконг. На Турцию и ОАЭ приходится лишь 6% и 4% сделок соответственно.

8 ноября пресс-служба правительства Соединенного Королевства сообщала, что власти Великобритании расширили антироссийский список санкций на 29 позиций.

В этот же день глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявлял, что в понедельник, 13 ноября, анонсирует новый пакет санкций против России, в который могут быть включены российские алмазы.

До этого участники «Большой семерки» не пришли к конкретным решениям по санкциям против России. Участники встречи от G7 попросили «третьи страны» перестать предоставлять материальную поддержку РФ. В качестве возможных последствий упоминались «серьезные ответные меры».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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