Последняя надежда Владимира Зеленского в виде истребителей F-16 не изменит положение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил портал Modern Diplomacy.

По данным авторов публикации, Украина хочет от стран Запада от 100 до 150 истребителей. Однако их негде разместить и ими некому управлять.

Также старые модели американских истребителей сложно обслуживать, отметили эксперты. Они не могут конкурировать с российскими самолетами. К тому же будет препятствовать плотное покрытие ПВО России.

По словам авторов, ВСУ столкнулись с «катастрофической» нехваткой живой силы. А сам Зеленский, вероятно, потерял поддержку своих генералов, подчеркнули в американском издании. Успешное наступление российских войск дают понимание о безнадежности ситуации не только генералам, но и рядовым солдатам, заключили в статье.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону высказал мнение, что Зеленский будет свергнут своими же генералами. По его словам, отношения между украинским лидером и его военным командованием становится все хуже и хуже, а его разногласия с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным только усугубили положение.

Ранее французский политик обвинил Зеленского в государственном перевороте.