В Палестине оценили позицию ООН по Газе, но требуют больше помощи

Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур рассказал РИА Новости, что страна ценит позицию генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша по вопросу палестино-израильского конфликта, однако нуждается в больших объемах гуманитарной помощи.

Комментируя роль ООН и ее генсека в урегулировании палестино-израильского конфликта, дипломат отметил, что Палестина, «конечно же», хочет видеть больше помощи.

«При этом мы ценим позицию генерального секретаря, который призывает к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям», — сказал Мансур.

Он добавил, что Гутерриш является «моральной силой ООН, которая пытается остановить войну и спасти жизни мирных граждан». При этом дипломат отметил давление и критику, в том числе со стороны Израиля, с которыми сталкивается генсек.

До этого Мансур назвал безрассудными нападки на генерального секретаря организации Антониу Гутерриша из-за позиции по сектору Газа.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.