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В Палестине оценили позицию ООН по Газе, но требуют больше помощи

Постпред Палестины оценил позицию Гутерриша по Газе, но потребовал больше помощи

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Manuel Elias/Global Look Press

Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур рассказал РИА Новости, что страна ценит позицию генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша по вопросу палестино-израильского конфликта, однако нуждается в больших объемах гуманитарной помощи.

Комментируя роль ООН и ее генсека в урегулировании палестино-израильского конфликта, дипломат отметил, что Палестина, «конечно же», хочет видеть больше помощи.

«При этом мы ценим позицию генерального секретаря, который призывает к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям», — сказал Мансур.

Он добавил, что Гутерриш является «моральной силой ООН, которая пытается остановить войну и спасти жизни мирных граждан». При этом дипломат отметил давление и критику, в том числе со стороны Израиля, с которыми сталкивается генсек.

До этого Мансур назвал безрассудными нападки на генерального секретаря организации Антониу Гутерриша из-за позиции по сектору Газа.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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