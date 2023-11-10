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В Мадриде выстрелили в экс-лидера консерваторов Каталонии

ABC: в Мадриде неизвестный выстрелил в лицо экс-лидеру консерваторов Каталонии

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Shutterstock

В центре Мадрида неизвестный выстрелил в испанского политика Алехо Видаля Куадраса, сообщает газета ABC.

В публикации говорится, что инцидент произошел в районе Саламанка. Пострадавший был госпитализирован в сознании.

Мотивы напавшего остаются неизвестны.

Видаль Куадрас — 78-летний политик, с 1991 по 1996 год был лидером консервативной Народной партии (НП) Каталонии. С 1999 по 2014 год был заместителем главы Европейского парламента. В 2014 году политик решил вступить в ряды крайне правой партии «Вокс».

7 ноября троих человек задержали во время беспорядков, произошедших на акции протеста в Мадриде против вероятной амнистии сторонников независимости Каталонии. Митинг с участием почти 4 тыс. человек, был устроен 6 ноября у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Лидером данной партии является и.о. премьера Педро Санчес.

Ранее поймали сбежавшего из тюрьмы бывшего президента Гвинеи Муссу Камару.

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