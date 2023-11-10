Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Севпотокам»

Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия прекратила работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». Ведомство напомнило, что на брифинге Совета Безопасности ООН, который состоялся 26 сентября в годовщину взрывов на газопроводах «Северный поток», Россия объявила о подготовке проекта заявления председателя Совбеза по этому вопросу, пишет РИА Новости.

МИД РФ отметил, что представители западных стран не были готовы к серьезной работе и пытаются замедлить процесс.

В ведомстве подчеркнули, что главным аргументом западных стран является то, что Совету Безопасности ООН не следует вмешиваться в национальные расследования Германии, Дании и Швеции. Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются сотрудничать с пострадавшими государствами.

В такой ситуации Россия вынуждена была прекратить работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток». Но Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к этой проблеме, заявили дипломаты.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».