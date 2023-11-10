Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Севпотокам»

В МИД России сообщили, что свернули работу над проектом СБ ООН по «Севпотокам»

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия прекратила работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». Ведомство напомнило, что на брифинге Совета Безопасности ООН, который состоялся 26 сентября в годовщину взрывов на газопроводах «Северный поток», Россия объявила о подготовке проекта заявления председателя Совбеза по этому вопросу, пишет РИА Новости.

МИД РФ отметил, что представители западных стран не были готовы к серьезной работе и пытаются замедлить процесс.

В ведомстве подчеркнули, что главным аргументом западных стран является то, что Совету Безопасности ООН не следует вмешиваться в национальные расследования Германии, Дании и Швеции. Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются сотрудничать с пострадавшими государствами.

В такой ситуации Россия вынуждена была прекратить работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток». Но Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к этой проблеме, заявили дипломаты.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий