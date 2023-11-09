Власти Украины назвали примерные сроки проведения саммита по «формуле мира»

Саммит по украинской «формуле мира» может пройти в феврале 2024 года. Такую дату анонсировал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовка, чьи слова приводит агентство Reuters.

«Глобальный саммит может состояться в феврале 2024 года», — объявил чиновник.

Он выразил уверенность, что заседание точно состоится, поскольку оно ознаменует собой символическое начало практического осуществления украинской «формулы мира», а также подведет итоги текущих достижений.

«Нам не нужен саммит ради саммита. Мы говорим о максимально широком вовлечении лидеров глобального Юга», — заключил Жовка.

Накануне американская газета The Wall Street Journal, сославшись на западных дипломатов, писала, что саммит по вопросу урегулирования украинского конфликта, который Киев надеялся организовать до конца 2023 года, может не состояться из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке.

В августе сообщалось, что «формулу мира» Зеленского поддержали 63 страны.

Ранее Зеленский хотел провести «саммит мира» осенью.