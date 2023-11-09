Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Отношения Зеленского и Залужного назвали далекими от громких заголовков

Bloomberg: отношения Зеленского и Залужного не похожи на громкие заголовки СМИ

close
100%
Global Look Press

Отношения президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным далеки от «громких заголовков» СМИ. Об этом заявил неназванный источник, близкий к украинскому лидеру, передает Bloomberg.

Собеседник агентства не уточнил, что именно имел в виду, однако он указал на единство между Зеленским и Залужным, о котором ранее высказался глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как передает Bloomberg, советник президента Украины Михаил Подоляк также отметил, что не видит никаких разногласий или конфликтов на уровне высшего военно-политического руководства. По его словам, президент почти ежедневно контактирует с Залужным, и за последние месяцы никаких изменений в их общении не было.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону высказал мнение, что Зеленский будет свергнут своими же генералами. По его словам, отношения между украинским лидером и его военным командованием становится все хуже и хуже, а его разногласия с главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерием Залужным только усугубили положение.

На прошлой неделе Залужный в интервью The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Военачальник признал, что украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.

Он выразил уверенность, что изменить ситуацию на фронте в пользу Киева поможет только резкий технологический скачок.

При этом Зеленский с мнением Залужного не согласился, отметив, что Украина оказывалась в более сложной ситуации, чем сейчас.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий