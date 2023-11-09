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В Госдепе назвали условие для вступления Украины в НАТО

Госдеп: Украина вступит в НАТО, когда с этим согласятся все члены альянса

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Соединенные Штаты настаивают на том, что Украину нужно принять в НАТО, но только при наличии согласия всех стран – участниц альянса. С таким утверждением выступила первый зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, чьи слова приводит ТАСС.

«Будущее Украины — в НАТО, будущее Украины — в Европе. Сомнений в этом нет», — заявила представитель американской администрации.

При этом дипломат указала на наличие требований и условий, которые должны быть выполнены.

По мере нашего движения вперед вы увидите наши шаги, которые продолжают готовить Украину к членству. <...> Когда все союзники согласятся», — высказалась Ким.

По ее словам, власти США прикладывают все возможные усилия для приближения Украины к вступлению в военно-политический блок.

Накануне газета Politico писала, что Украина становится серьезной проблемой для Европы. Отмечается, что чем больше идет разговоров о присоединении Украины к Евросоюзу, тем сложнее воплотить в жизнь эту инициативу.

Ранее в Госдуме призвали Зеленского вступить в переговоры с Россией.

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