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В США прокомментировали возможность реоккупации и блокады Газы

Госдеп: США выступают против реоккупации Газы после завершения конфликта

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Depositphotos

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что администрация президента Соединенных Штатов выступает против реоккупации и блокады сектора Газа после окончания конфликта и поддерживает стремление к прочному миру в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американская сторона считает, что реоккупация Газы не должна произойти, как попытки блокады или осады. По мнению Вашингтона, данные принципы могут заложить основу для прочного мира и безопасности в регионе, подчеркнул Пател.

До этого глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Израиль ждет изоляция, если страна не прекратит нарушать международное право в секторе Газа.

Дипломат указал, что полная блокада целого сектора не соответствует международному праву, и необходимо обеспечивать защиту гражданского населения. В то же время для Евросоюза абсолютным приоритетом является решение конфликта между Палестиной и Израилем путем создания двух государств. Для этого ЕС предстоит в ближайшие недели организовать международную конференцию по этому вопросу.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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