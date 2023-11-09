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Франция обвинила Россию в создании напряженности внутри страны

МИД Франции обвинил РФ во вмешательстве из-за фото со звездами Давида в Париже

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МИД Франции обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела и «создании напряженности» внутри страны из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике ведомства.

Согласно утверждению французского министерства, якобы имеющая отношение к России сеть Recent Reliable News участвовала в «искусственном раздувании» в социальных сетях информации о появлении граффити в виде звезд Давида на домах в 10-м округе Парижа.

В тексте коммюнике отмечается, что произошедшее является новой операцией по российскому вмешательству против Франции в сети, которая свидетельствует о продолжающейся оппортунистической и безответственной стратегии, эксплуатирующей международные кризисы с целью посеять замешательство и создать напряжение в общественном дискурсе во Франции и в Европе.

Согласно утверждению МИД, французская Служба по защите от цифрового иностранного вмешательства (VIGINUM) определила, что 1095 ботов на платформе X, которые, как «с большой степенью уверенности» считает служба, имеют отношение к RRN, сделали 2589 публикаций данных фотографий. МИД также указывает, что данные публикации вышли «на 48 часов раньше», чем первые «официальные» фотографии граффити в X.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится расследование, которое установит, был ли факт нанесения звезд Давида на здания в Париже и пригородах следствием «зарубежного заказа».

В конце октября в Париже начали расследование после обнаружения около 60 звезд Давида на стенах зданий. Эмблемы в форме шестиконечной звезды заметили 31 октября в 14-м округе французской столицы. В мэрии Парижа осудили «антисемитские действия» неизвестных, а в полиции начали расследование по делу о «повреждении чужого имущества», совершенном «по мотивам происхождения, расы, этнической принадлежности или религии».

Ранее в Германии на домах евреев нарисовали звезду Давида.

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