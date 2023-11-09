Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова Макрона об отказе Казахстана быть вассалом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова президента Франции Эммануэля Макрона об отказе Казахстана «быть вассалом» каких-либо держав. Его слова передает газета «Известия».

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон, <…> выступая на пресс-конференции, сказал, что мы убеждены, что Казахстан не будет ничьим вассалом. Но это такая по Фрейду оговорочка», — заявил дипломат.

Глава МИД РФ отметил, что страны Запада «всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, не признавая принцип баланса интересов и взаимной выгоды». По словам дипломата, желание западных государств всегда иметь выгоду только для себя, является проявлением неоколониального менталитета.

1 ноября власти Казахстана и Франции подписали декларацию о сотрудничестве по стратегическим минералам.

До этого агентство Reuters сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Астане поддержал подход республики к конфликту на Украине. По информации агентства, в рамках своего визита французский лидер анонсировал подписание важных деловых соглашений с Казахстаном. Отмечается, что для Европы среднеазиатская республика уже стала альтернативным поставщиком нефти на фоне отказа от российских энергоресурсов, а также важным звеном маршрута Китай-ЕС в обход России.

Ранее Токаев счел визит Макрона в Казахстан историческим.