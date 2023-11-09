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Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова Макрона об отказе Казахстана быть вассалом

Лавров: слова Макрона об отказе Казахстана быть вассалом — оговорка по Фрейду

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова президента Франции Эммануэля Макрона об отказе Казахстана «быть вассалом» каких-либо держав. Его слова передает газета «Известия».

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон, <…> выступая на пресс-конференции, сказал, что мы убеждены, что Казахстан не будет ничьим вассалом. Но это такая по Фрейду оговорочка», — заявил дипломат.

Глава МИД РФ отметил, что страны Запада «всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, не признавая принцип баланса интересов и взаимной выгоды». По словам дипломата, желание западных государств всегда иметь выгоду только для себя, является проявлением неоколониального менталитета.

1 ноября власти Казахстана и Франции подписали декларацию о сотрудничестве по стратегическим минералам.

До этого агентство Reuters сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Астане поддержал подход республики к конфликту на Украине. По информации агентства, в рамках своего визита французский лидер анонсировал подписание важных деловых соглашений с Казахстаном. Отмечается, что для Европы среднеазиатская республика уже стала альтернативным поставщиком нефти на фоне отказа от российских энергоресурсов, а также важным звеном маршрута Китай-ЕС в обход России.

Ранее Токаев счел визит Макрона в Казахстан историческим.

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