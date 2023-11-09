Помощник президента России заявил о готовности переговоров с Украиной

Помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Украиной, но от Киева в последнее время нет никаких намеков на контакты с Россией. Об этом сообщает Life.

Ушаков подчеркнул, что пока даже не было никаких намеков на новые контакты с Россией, но Москва всегда готова к диалогу.

До этого руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал призывы к диалогу с Россией по урегулированию конфликта. Он отметил, что подобные предложения выдвигают те, кто не понимает ситуацию или поддерживает Москву.

Он добавил, что Киев якобы провел с российской стороной примерно 200 раундов диалога с 2014 по 2022 год. Кулеба подчеркнул, что переговорный процесс привел лишь к началу российской военной спецоперации в конце февраля прошлого года.

В начале ноября в СМИ появилась информация о том, что официальные лица США и Евросоюза начали в закрытом формате подталкивать Киев в мирным переговорам с Россией. На официальном уровне западные чиновники подобные призывы отвергают, обещая продолжать поддержку Украины и не давить на нее в вопросах диалога с Москвой.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.